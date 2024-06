Coupe du Sénégal : Férus Foot défie le Jaraaf en demi-finale

L’ASC Férus Foot, équipe de Division régionale affronte le Jaraaf ce mardi (17h00), en demi-finale de Coupe du Sénégal au stade Alboury Ndiaye. Les amateurs essaieront de poursuivre leur rêve dans cette compétition.



C'est une rencontre pleine de suspense qui se profile entre l'ASC Férus Foot et le Jaraaf en demi-finale de la Coupe du Sénégal. Pour l'ASC Férus Foot, une équipe de Division régionale, ce match représente une opportunité unique de poursuivre leur rêve et de marquer l'histoire du football sénégalais en réalisant un exploit mémorable.



Cependant, le défi est de taille pour les "petits poucets" face au Jaraaf, un club qui a une longue tradition de succès dans cette compétition. Avec 16 trophées à leur actif, dont le dernier remonte à 2023, le Jaraaf est indéniablement l'un des favoris pour remporter le titre cette année encore.



L’autre demi-finale opposera ce jeudi la Jeanne d’Arc de Dakar à Mbour Petite Côte, deux formations de National 1. Si la Jeanne d’Arc bat Mbour PC et que Férus Foot bat Jaraaf, il y aura une finale 100% de clubs amateurs.