Coupe du Sénégal : Le Casa Sports et la Sonacos éliminés, Jaraaf, Douanes et USO entrent en lice ce jeudi

Les 16es de finale de la Coupe du Sénégal s’achèvent ce jeudi avec les dix dernières rencontres au programme. Plusieurs anciens vainqueurs de la compétition, dont le Jaraaf, l’AS Douanes et l’US Ouakam, feront leur entrée en lice.



Plusieurs équipes ont validé leur ticket hier, mercredi, pour les 8es de finale, notamment Espoirs de Guédiawaye, Wally Daan, AJEL, RS Yoff et Génération Foot.



Le Jaraaf de Dakar part avec la faveur des pronostics face au Stade de Mbour, même si les matchs de coupe réservent souvent des surprises. Même constat pour l’US Gorée, leader de la Ligue 1, opposé à l’Étoile Lusitana, et pour Guédiawaye FC, qui affronte Damels de Tivaouane. De son côté, l’US Ouakam devra se méfier de Jamono Fatick, tandis que l’AS Douanes sera en déplacement périlleux à Louga pour y défier le Ndiambour.



Casa Sports et Sonacos éliminés

Lors des matchs disputés mercredi, Espoirs de Guédiawaye a créé la surprise en s’imposant 2-0 face à l’AS Kaffrine. La RS Yoff a éliminé le Port de Dakar au terme d’un match spectaculaire (3-2), tandis que Jappo Olympique Club de Dahra a pris le dessus sur l’ASC Saloum aux tirs au but (1-1, tab 4-1). À Thiès, Wally Daan a dû batailler avant de l’emporter contre Thiès FC (2-1).



Dans le choc des 16es de finale, Génération Foot a éliminé le Casa Sports après une séance de tirs au but (0-0, tab 5-4). De son côté, l’AJEL a fait tomber la Sonacos sur la plus petite des marges (1-0), scellant ainsi la fin de parcours de ces deux clubs historiques dans la compétition.