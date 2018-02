Coupe du Sénégal : Stade de Mbour et Jaraaf, éliminés, GFC et Uso signent leur première victoire de la saison.

Les 32éme de finale de la Coupe du Sénégal de la saison 2017/ 2018, ont donné leur verdict. Des surprises ont été notées avec l’élimination du champion en titre, Stade de Mbour et du Jaraaf, recordman de la Coupe (15 trophées). Des équipes en ont profité aussi pour signer leur première victoire de la saison notamment Guédiawaye Football Club et l’Union Sportive de Ouakam.

Résultats complets des 32ème de finale de la Coupe du Sénégal

Mardi 13 février 2018 : Cayor(L2)/ Demba Diop(N2) 0-1

Africa Promo Foot(L2)/Kaolack FC(N1) 0-1

Cneps (N1)/RS Yoff(N1) 1-0



MERCREDI 14 FEVRIER 2018

Renaissance (L2)/HLM(N1) 1-0

Gorée(L2)/Ndar Guedj(L2) 1-0

Teungueth fc (L1)/Racing Dakar(N1) 2-0

Agora(DR)/Linguère(L1) 1-4

Darou Salam(N1)/As Saloum(N1) 2-0

Bargueth(N1) /Guediawaye fc(L1) 0-2

Avenir Mbacké(N1)/Louga fc 0-0 TAB 3-4

EJ Fatick(L2) Us Rail(N1) 4-0

As Kolda(N1)/ CSDA(DR) 0-4

Santhiaba(N1)/ SONACOS(L1) 0-2



JEUDI 15 FEVRIER 2018

Espoirs Guédiawaye (DR) /Ndiambour(L1) 1-1 TAB4-2

USPA(N2) / NGB (L1) 1-3

US Ouakam (L1)/Yeggo(L2) 1-0

Jaraaf (L1)/Jamono Fatick (L2) 0-0 TAB 3-4

Lusitana(N1)/Douane (L1) 0-2

Asfa (N1)/ETICS(L2) 0-1

Diambars(L1)/Dahra (N1) 5-0

Stade de Mbour(L2) / Ngor (L1) 0-1

Keur Madior(L2) / Casa Sports(L1) 1-3

Deukeundo(DR)/ AJEL(N1) 0-0 TAB 4-3

Camberéne (N1) / Olym. Zig. (N1) 1-1 TAB 5-4

Amitié fc (N1) / DUC (L2) 2-2 TAB 4-5

ASSUR (N2)/ Pikine (L2) 0-1

Zig. Inter(N2) / Dakar Sacré Cœur 2-1 A.P

Kawral (N1) / Jeanne d’Arc (N1) 1-0

Vendredi 16 février 2018

Darou Salam(N1) / Ndioloféne(DR) à 16H00

Non programmés

GF(L1) vs Wallydann Thiès(N1)

Mbour Petite Côte(L1) vs Port(L2)

Thiès fc (N1) vs Vq Passy/Nguélémou(N2).

