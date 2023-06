Coupe du Sénégal : le match AS Pikine / Jaraaf reporté

L'affiche phare des 8es de finale de la Coupe du Sénégal, entre les hommes de l’AS Pikine et Jaraaf, n'aura finalement pas jeudi prochain. Elle est reportée sine die par les dirigeants du football.



«Suite aux incidents qui ont émaillé AS Pikine/Jaraaf de Dakar comptant pour la 22ème journée du championnat professionnel de Ligue 1, joué dimanche 18 juin 2023, au stade Alassane Djigo, la Fédération sénégalaise de Football a décidé du report, jusqu'à nouvel ordre, du match devant opposer ces deux équipes en huitièmes de finale de la Coupe du Sénégal, initialement programmé le jeudi 22 juin 2023 », justifie la FSF dans une note, indiquant que «les modalités de reprogrammation, notamment la date et le lieu, seront notifiées aux deux équipes concernées en temps opportun ».