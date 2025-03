Coupe du monde 2026 : L’Argentine humilie le Brésil

L’Argentine a de nouveau dominé le Brésil dans le Classico des Amériques, avec une nette victoire (4-1) mardi lors des éliminatoires sud-américains pour la Coupe du monde 2026, pour laquelle les champions du monde en titre, qui caracolent en tête du groupe unique, sont déjà qualifiés.



Après un succès en Uruguay (1-0) vendredi, l’Argentine a confirmé sa domination du football sud-américain et compte désormais 31 points (10 victoires, 1 nul, 3 défaites), en tête de la poule unique.



Le Brésil, qui avait heureusement su gagner dans les arrêts de jeu en fin de semaine dernière face à la Colombie (2-1), est toujours dans le groupe des six directement qualifiés pour la Coupe du monde aux États-Unis, Mexique et Canada, avec 21 points (6 victoires, 3 nuls, 5 défaites), à égalité à la 3e place avec l’Uruguay et le Paraguay qui ont respectivement fait match nul en Bolivie (0-0) et en Colombie (2-2).





L’Équateur est deuxième (23 points), la Colombie sixième et dernière directement qualifiée (20 pts).