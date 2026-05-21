Sénégal : l’ancien Premier ministre Amadou Ba annonce sa participation au dialogue national convoqué par Diomaye

L’ancien Premier ministre, Amadou Ba, a annoncé ce jeudi 21 mai qu’il participera au dialogue national convoqué par Diomaye Faye, dans un message sur les réseaux sociaux, alors que ses alliés de l’Alliance pour la République (APR) ont annoncé leur intention de boycotter ces concertations.



«J’ai pris connaissance de l’initiative du Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, relative à la rencontre prévue ce jeudi avec les anciens Premiers ministres du Sénégal dans le cadre du dialogue national. Je serai présent à cet échange, avec le sens des responsabilités et l’attachement à l’intérêt supérieur de la Nation qui doivent toujours guider notre engagement public».



Pour lui, dans le contexte actuel, les concertations et le partage d’expériences «demeurent nécessaires pour contribuer à la stabilité» du pays et à «la consolidation (des) institutions», alors que le pays fait face à une crise financière inédite et une «cohabitation douce» à la tête de l’exécutif.



L'Alliance Pour la République, sous le leadership de l’ancien président Macky Sall, ainsi que d’autres formations politiques ont décidé de boycotter le dialogue national de Bassirou Diomaye Faye en dénonçant une démarche exclusive, «opaque et dénuée de termes de référence clairs». Ces partis accusent le nouveau pouvoir de rompre délibérément avec le cadre juridique républicain établi et estime que les conditions d'un débat sincère et transparent ne sont pas réunies.