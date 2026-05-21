Dialogue national: Idrissa Seck, ancien Premier ministre, décline l'invitation de Diomaye Faye

Alors que les anciens Premiers ministres sont attendus ce jeudi à la Présidence de la République, dans le cadre du dialogue national convoqué par Diomaye Faye, Idrissa Seck a décliné l’invitation, selon les informations de DakarActu.



Le leader de Rewmi marque ainsi sa distance avec l’initiative présidentielle. Une absence qui continue de raviver la polémique sur le caractère inclusif des concertations.



Par ailleurs, il convient de souligner que Mimi Touré, actuel Haut représentant de Diomaye et ancienne Premier ministre, a participé au dialogue. A sa sortie d’audience, elle a même rappelé que «le dialogue national est un capital essentiel de gouvernance» et invité toutes forces vives de la Nations à y participer.



«J’ai pris connaissance de l’initiative du Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, relative à la rencontre prévue ce jeudi avec les anciens Premiers ministres du Sénégal dans le cadre du dialogue national. Je serai présent à cet échange, avec le sens des responsabilités et l’attachement à l’intérêt supérieur de la Nation qui doivent toujours guider notre engagement public», avait aussi écrit Amadou Ba, ancien Premier ministre de Macky Sall.

