Ouganda : l’OMS signale un cas confirmé de fièvre hémorragique de Marburg

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé jeudi la confirmation d’un cas de maladie à virus de Marburg en Ouganda, une fièvre hémorragique hautement virulente appartenant à la même famille que le virus Ebola, selon des informations relayées par plusieurs médias internationaux.



S’exprimant lors d’une conférence de presse à Genève, le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a indiqué que les autorités sanitaires ougandaises avaient notifié mardi à l’organisation un cas confirmé dans le district de Kyegegwa.



« En Ouganda, aucun nouveau cas d’Ebola n’a été signalé depuis le 21 juin. L’Ouganda a toutefois signalé mardi à l’OMS un cas confirmé de maladie causée par le virus de Marburg », a déclaré le responsable onusien.



Cette annonce intervient alors que le pays poursuivait ses efforts pour contenir les précédents foyers d’Ebola enregistrés sur son territoire. Les autorités sanitaires et les équipes de l’OMS ont engagé des opérations de surveillance et de recherche des contacts afin d’empêcher toute propagation de la maladie.



Le virus de Marburg provoque une fièvre hémorragique sévère pouvant entraîner des taux de mortalité élevés. Les symptômes incluent notamment une forte fièvre, des maux de tête intenses, des douleurs musculaires ainsi que, dans les cas graves, des hémorragies internes et externes.



L’OMS n’a pas précisé dans l’immédiat les circonstances de contamination du patient ni si d’autres cas suspects étaient en cours d’investigation. Les autorités sanitaires ougandaises poursuivent toutefois leurs enquêtes épidémiologiques afin d’évaluer l’ampleur du risque sanitaire.