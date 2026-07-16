L’Olympique de Marseille en terre ivoirienne pour booster le tourisme et le football local

Au cours de son séjour, l'équipe poursuivra à Abidjan sa préparation estivale en vue de la saison prochaine, avec notamment des séances d'entraînement ouvertes aux supporters et le match contre Yamoussoukro, promu cette saison en Ligue 1 ivoirienne.



Cette visite, la première du club français en terre ivoirienne, entre dans le cadre d'un contrat de partenariat avec « Sublime Côte d'Ivoire », un programme porté par le ministère du Tourisme et des Loisirs du pays ouest-africain.



80 personnes, dont les joueurs, le staff technique et des dirigeants du club



L'avion des Phocéens a atterri mercredi soir à l'aéroport d'Abidjan avec à son bord une délégation de 80 personnes, dont les joueurs, le staff technique et des dirigeants du club, selon le chargé de communication du ministère du Tourisme, Rémi Coulibaly.



La délégation a été accueillie par des danseurs traditionnels mais également par quelques fans, espérant voir les stars de l'équipe comme le milieu de terrain danois Pierre-Emile Højbjerg ou le défenseur argentin Léonardo Balerdi.



Des visites sur des sites touristiques sont également prévues, ainsi qu'un dîner de gala et une rencontre entre les dirigeants marseillais et des membres du gouvernement ivoirien. L'arrivée de l'OM à Abidjan est un « grand coup », a déclaré mardi la ministre de la Culture, Françoise Remarck, lors d'une conférence de presse.



L’OM jouera un match amical vendredi 17 juillet à 18h30 contre le Yamoussoukro FC, club de première division ivoirienne, toujours au stade Félix Houphouët-Boigny.





Avec RFI