Coupe du monde U17 : le Mali pulvérise le Mexique (5-0) et se qualifie pour les quarts

Le Mali a battu le Mexique (5-0) en huitièmes de finale de Coupe du monde des moins de 17ans qui se déroule actuellement en Indonésie. La sélection U17 malienne a plié le match dès la première mi-temps (4-0). Mahamoud Barry a inscrit un doublé (9e, 13e), Ibrahim Diarra (15e), Ibrahim Kanaté (37e, pénalty) et Ange Martial Tia (50e).



Le Mali rejoint l’Allemagne, le Brésil, l’Espagne, l’Équateur et le Japon en quarts de finale. Le Mali va affronter le vainqueur du match entre le Maroc et l’Iran. Il pourrait y avoir un duel 100% africain en quarts.