Coupe du monde des clubs : Benzema, Courtois et Militao absents pour la demi-finale face à Al Ahly

Le Real Madrid fait ses débuts dans la Coupe du monde des clubs au Maroc ce mercredi. Le groupe de Carlo Ancelotti est arrivé lundi soir à Rabat. Mais les Madrilènes n’étaient pas au complet, trois joueurs manquent à l’appel et pas des moindres : Thibaut Courtois, Éder Militao et Karim Benzema. Aucun d’entre eux ne sera présent en demi-finale ce mercredi contre Al Ahly, selon AS.



Le stratège italien compte bien cependant sur le défenseur central brésilien et le capitaine français pour une possible finale ce samedi. Le cas du gardien belge est plus complexe. Blessé à l’adducteur de la jambe gauche, Courtois est incertain pour une hypothétique finale.