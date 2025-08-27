Cour d'appel de Dakar : Fallou Fall fixé sur son sort ce mercredi

Fallou Fall, du nom du garçon condamné à 15 ans de réclusion pour viol sur sa demi-sœu,r sera fixé sur son sort ce mercredi. La Cour d'appel du tribunal de Dakar va rendre sa décision suite à l'audience du 30 juillet dernier.
Pour rappel, lors de l'audience du 30 juillet dernier, le procureur avait demandé l'acquittement du mise en cause qui a déjà passé 3 ans en prison. La cour avait mis l'affaire en délibéré ce mercredi.
