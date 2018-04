Course aux play-offs: Gorgui Dieng et Minnesota joueront la « finale » contre Denver

Il ne reste plus qu’une seule place à prendre, dans la conférence Ouest. Et elle se jouera entre Minnesota, actuellement 8e (46 v-35 d) après s’être imposé contre Memphis (113-94), et Denver (9e, 46 v-35 d) qui ne jouait pas lundi informe le quotidien dna.



Hier nuit, les Minnesota Timberwolves de Gorgui Dieng ont assuré contre Memphis (113-94). Gorgui Dieng a terminé le match à 11 points, 6 rebonds et 1 contre pour 17mns jouées.