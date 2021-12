Covid-19: Le gouvernement américain offre 337.500 vaccins Johnson & Johnson au Sénégal

Le département d’Etat américain, à travers l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), a offert, un lot additionnel de 337.500 doses de vaccins Johnson & Johnson au Sénégal, dans le cadre de la lutte contre la Covid-19.



Au cours de l’année écoulée, le gouvernement des États-Unis a offert 1.241.490 doses de vaccins au Sénégal, dans le cadre de l’initiative COVAX. Ces dons témoignent de l’engagement du gouvernement américain à travailler aux côtés du gouvernement du Sénégal pour sauver des vies, ralentir la propagation de la pandémie de Covid-19, avec l’apparition de nouvelles variantes dangereuses.



Par ailleurs, l’USAID appuie le Sénégal dans sa campagne de distribution sûre et efficace de ces vaccins, dans la formation des agents de santé, et dans ses efforts visant à encourager les populations à se faire vacciner. L'agence américaine travaille également en étroite collaboration avec le Sénégal, depuis le début de la pandémie, pour garantir la sécurité des prestataires de soins de santé. Ceci grâce à des équipements de protection, notamment des masques et des gants, pour compléter les réserves d'oxygène du Sénégal, fournir des informations sur les vaccins, et promouvoir les cliniques de vaccination spontanées.



L'USAID, championne du développement au Sénégal depuis six décennies, est la plus grande pourvoyeuse de ressources pour la santé, avec une contribution annuelle de plus de 60 millions de dollars. L'USAID est, depuis longtemps, un partenaire réputé du Sénégal pour les efforts de développement à long terme qu'elle mène en collaboration avec des individus, des communautés, le secteur privé et les pouvoirs publics, pour améliorer le quotidien des Sénégalais.