Covid-19 Sénégal: les organisations syndicales sursoient à la remise de cahiers de doléances du 1er mai

La traditionnelle remise des cahiers de doléances des centrales syndicales au terme de journée international du Travail, célébrée le 1er mai, n’aura pas lieu cette année. Face à la pandémie de Covid-19, les travailleurs ont décidé de surseoir à toute forme de lutte.



« La coalition des centrales syndicales, composée de la CNTS, de la CNTS/FC, de l’UNSAS, de la CSA, et de l’UDTS, a décidé de ne pas célébrer la fête du 1er mai, comme on a l’habitude de le faire par défilé, dépôt de cahiers de doléances avec tout ce qui s’en suit », a annoncé le Secrétaire général de CNTS/FC.



Selon Cheikh Diop, tant que durera cette situation, il n’y aura pas de revendications syndicales ni aucune manifestation syndicale. Une façon de participer à la lutte contre la pandémie du coronavirus.



Toutefois, les syndicalistes souhaiteraient poser un acte symbolique le jour du 1er mai. « Nous CNTS/FC, nous pensons que nous devons voir dans quelle mesure, nous pouvons symboliquement, par visioconférence, s’échanger avec le Chef de l’Etat. Pas sur la forme de poser des doléances, mais juste pour que cette fête ne passe pas inaperçue », a lancé M. Diop.



Surpris par une telle décision des syndicalistes, le ministre du travail, Samba Sy applaudit les organisations. « Je pense que les organisations de travailleurs sont composées par des femmes et des hommes engagés au service de la Nation et évidemment, il faut toujours avoir le sens des priorités », a soutenu le ministre.



À en croire, M. Sy, ce serait dissonant de voir certains Sénégalais essayer de poser des problèmes qui engagent l’intérêt de chaque individu, en cette période marquée par la pandémie du coronavirus.



S’agissant du souhait des syndicalistes à pouvoir s’entretenir avec le chef de l’Etat par visioconférence, le ministre Samba Sy de souligner sur la Rfm : « Il en va de soi quand une demande est faite par une partie du corps social, il appartient au chef de l’Etat de voir ce qui sied le mieux, vu le contexte. »