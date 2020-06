Covid-19 - Souleymane Bachir Diagne explique pourquoi les échecs de la science face au virus sont normaux

La foi est-elle devenue l'ultime recours face à la pandémie du coronavirus qui a fini d'exposer les limites de la science ? Cette question de la journaliste Oumou Kalzoum Sall de la RTS1, a amené le Professeur Souleymane Bachir Diagne à établir une complémentarité entre ces deux forces qui ont gouverné le monde, depuis la nuit des temps.



Selon l'enseignant-chercheur émérite basé à New-York, la Science, lorsqu'elle est dans sa phase conception, procède par essais, par erreurs et tâtonnements. "Nous sommes confrontés à une situation sans précédent et devant un virus que nous découvrons au fur et à mesures que nous le combattons. C'est la raison pour laquelle nous avons (...) des thèses souvent contradictoires (sur la Chloroquine par exemple, Ndlr). Mais il ne faut pas pour autant désespérer de la science. Parce que désespérer de la science, ce serait désespérer de la raison humaine et de ce que Dieu a confié à l'humain sur terre. Précisément, lorsqu'Il a fait de lui son Vice-gérant, son Khalife, comme l'évoque le Coran", a-t-il expliqué.



Avant d'ajouter: "Ce n'est pas parce qu'on croit que la science échoue qu'il faut se replier sur la foi. Au contraire, lorsque la science triomphe, c'est encore la victoire de la foi. Il ne faut pas opposer les deux. Il ne faut pas avoir l'impression qu'il faut choisir entre la démarche de la foi et la démarche de la raison scientifique. Les deux sont la même face de la même puissance d'agir que Dieu a confié à l'humain". Regardez l'Entretien !