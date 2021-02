Covid-19: à Louga, le taux de mortalité est plus élevé chez les femmes

A Louga, au nord-est au Sénégal, les décès liés à la covid-19 sont plus élevés chez les femmes. Ils sont évalués à 53 % contre 47 % chez les hommes, alors que 61 % des personnes atteintes de la covid-19 sont des hommes, selon le médecin chef Cheikh Sadbou Senghor.



« La tranche d’âge des personnes touchées par le coronavirus jusqu’ici est comprise entre 36 et 95 ans », a révélé Dr Senghor, dans des propos rapportés par Lougamedia, avant d’exprimer son « regret de l’insouciance continue » de certains concitoyens dans le non-respect des mesures barrières pour permettre de mieux briser la chaîne de contamination à Louga.



Au total, 704 cas confirmés ont été notés depuis le début le 5 avril sur l’ensemble des trois (3) départements de la région administrative de Louga. Toujours selon le médecin chef de région, après révision de la gestion de la pandémie, 53 cas de décès ont été notés à Louga dont 14 dans le service de réanimation, 7 à domicile, 7 dans les autres établissements sanitaires, 12 dans le CTE, 7 post-mortem.



Cent (100) personnes ont été traitées et guéries au centre de traitement épidémiologique (CTE) et 224 à domicile au regard du débordement des structures hospitalières. Actuellement, 257 patients sont suivis à domicile.