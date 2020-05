Covid-19 au Ghana: Un malade contamine 533 ouvriers dans une usine

Une personne positive au coronavirus a infecté quelque 533 individus dans une usine de transformation de poisson au Ghana, a déclaré, hier, le Président Nana Akufo-Addo lors d’une allocution publique.

Le malade a infecté plus d’un tiers des 1.300 ouvriers de l’usine de la ville portuaire de Tema, à 25 kilomètres à l’est de la capitale, a expliqué le Président cité par plusieurs médias. D’après Libération online, les 533 nouvelles infections représentent plus de la moitié de l’ensemble des nouveaux cas de coronavirus enregistrés, mercredi et jeudi derniers, dans le pays.

Jusqu’à présent, le Ghana a signalé 4.700 cas de Covid-19, 494 guérisons et 22 décès liés à la maladie.