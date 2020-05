Covid-19 au Roi-Baudoin de Guédiawaye: une partie du personnel mise en isolement

Une partie du service néonatal de la maternité et du service pédiatrie de l'hôpital Roi-Baudoin de Guédiawaye, dans la banlieue dakaroise, a été mise en quarantaine. Pour cause, la structure sanitaire a accueilli jeudi, une patiente testée positive.



Cette dernière qui avait accouché le 24 avril dernier, était venue voir son bébé prématuré, gardé à la crèche dudit hôpital, informe Sud Fm.



Quatre-vingt-onze (91) ont été testés positifs ce vendredi 1er mai 2020. Il s'agit de 88 cas contacts suivis et de 3 cas issus de la transmission communautaire. A ce jour, le Sénégal compte 658 malades sous traitement sur 1024 cas confirmés de Covid-19 depuis le 02 mars 2020. Le nombre de patients guéris est de 356.