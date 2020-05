Covid-19: ces métiers incontournables qui tiennent tête à la pandémie au Sénégal

avec la confection de masques les tailleurs se frottent les mains

une période propice pour les livreurs communément appelés Thiak-Thiak

Un autre métier qui « tire son épingle de la crise sanitaire », c’est celui de tailleur. Depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté rendant obligatoire le port du masque dans certains endroits, ces couturiers sénégalais sont devenus les principaux fournisseurs des populations. Compte tenu de l’indisponibilité des masques FFP2 et de leur cherté. Et même si le gain n’est pas conséquent, les tailleurs sénégalais ont de quoi tenir.« Nous étions inquiets au début de la maladie du coronavirus parce que la clientèle se faisait rare. Mais depuis quelque temps, on s’active dans la confection des masques même si ça ne donne pas trop d’argent ça nous permet de régler quelques petits problèmes », a déclaré Amadou Sy, tailleur aux HLM Grand Yoff.Avant d’ajouter : « On confectionne des masques qu’on donne aux revendeurs à 350 FCFA l'unité et eux, ils les revendent à 500 F Cfa. On pouvait s’en sortir si on avait des marchés ».Cheikh Guèye, jeune tailleur établi aux Parcelles Assainies n’est pas d’accord avec la confection des masques doit être laissée aux tailleurs qui n’ont aucune expérience de la norme. Selon lui, le fait de confectionner des masques et de les donner aux revendeurs ne leur permet pas de gagner d’argent. En plus, il est d’avis que ce n’est pas eux (les tailleurs) qui doivent faire ces masques parce qu’ils ne peuvent pas respecter les normes.« Malgré le couvre-feu, on arrive en s’en sortir petit-à-petit. Beaucoup de tailleurs se sont jetés dans ça, on me l’a même proposé, mais je n’ai pas accepté. Non seulement çà ne peut pas apporter plus, mais j’ai trouvé qu’on ne pouvait pas respecter les normes », a-t-il soutenu.Si le couvre-feu ne fait pas l’affaire de certains travailleurs, tel n’est pas le cas pour les livreurs. En ce moment où les déplacements sont limités, ce sont bien les livreurs comme Tiak-Tiak qui assurent le transport de certains matériels et marchandises.Interpellé, El Hadji Malick a fait savoir qu’il fait partie de ceux qui souhaitent que le couvre-feu soit prolongé. « Je rends grâce à Dieu. Certes cette période est très difficile, mais nous en gagnons beaucoup d’argent et faisons énormément de courses », a-t-il avancé sourire aux lèvres.Ne s’arrêtant pas là, il ajoute : « Je peux faire une dizaine de courses par jour voire plus. Et, les prix qui varient de 1500 FCFA à 5.000 F Cfa, selon la localité où se trouve le client. Franchement, on ne se plaint pas trop ».Idem pour Serigne, cet autre livreur qui tire profit dans ces moments d’état d’urgence. « Moi, je suis dans une entreprise de vente en ligne. Je livre pour cette entreprise. Mais dès fois des clients personnels m’appellent pour des services. Et j’avoue que le nombre a augmenté depuis quelque temps. On fait des courses à longueur de journée ».Le fait de gagner plus d’argent est certes salué par ce jeune homme mais, pour lui, cela ne suffit pas. « Le comportement de certains clients est à dénoncer », a pesté Serigne. La psychose de la contamination rapide est passée par là.« Les gens te fuient comme si tu avais la peste. Ils mettent une grande distance quand ils vous demandent de faire des courses pour eux. Pire, il arrive dès fois que tu ne vois même pas le client. Ils vous demandent de poser le colis devant leur appartement et par la suite, ils te paient via un réseau de transfert d’argent», a-t-il conclu.