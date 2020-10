Covid-19 : couvre-feu national et état d’urgence en Espagne

La deuxième vague de l’épidémie due au SARS-CoV-2 frappe durement le continent européen, entraînant des records de contamination dans plusieurs pays, qui ont annoncé un durcissement des restrictions. L’Espagne a ainsi décrété, dimanche 25 octobre, un nouvel état d’alerte, équivalent de l’état d’urgence en France, et un couvre-feu sur tout le territoire. L’Italie a également annoncé dimanche plusieurs mesures fortes, dont la fermeture des cinémas et théâtres.



Sur l’ensemble du continent européen, le nombre des contaminations détectées s’approche des 8,7 millions et plus de 261 000 personnes sont mortes de cette maladie, dont quelque 10 000 en Allemagne, un pays jusqu’ici relativement épargné mais désormais frappé de plein fouet par le rebond épidémique.



