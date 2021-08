Covid-19 : des chercheurs traquent le virus dans les eaux usées de l'Ucad

Jusqu'ici, le Coronavirus était détecté à travers des tests de diagnostic. On fait des prélèvements à des individus présentant des symptômes ou ayant été en contact avec des malades de Covid-19. C'est cette stratégie qui a prévalu au Sénégal, depuis l'apparition de la pandémie. Mais, depuis quelque temps, la donne semble changer. Une nouvelle stratégie de détection du virus du Covid-19 est en train d'être expérimentée. En effet, un consortium formé par des chercheurs du Laboratoire de Traitement des Eaux usées de l'Institut fondamental d'Afrique noire (Ifan), et du département de Génie Chimique et Biologie Appliquée de l'école supérieure polytechnique (Esp) en partenariat avec d'autres institutions, a décidé de traquer le Virus dans les eaux usées.



Ils ont lancé, à cet effet, un programme de surveillance du virus du Covid-19 dans les eaux usées de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad). Selon leurs explications contenues dans un document parcouru par L'Observateur, le virus du Covid-19 peut être excrété par les personnes contaminées bien avant l'apparition des signes cliniques. Et il est également rejeté par les cas asymptomatiques, «Ainsi, déduisent ils, le virus va se retrouver dans les toilettes et finir dans les eaux usées».



Partant de cette hypothèse, ces chercheurs estiment que le suivi de la présence du virus dans ces eaux usées permet ainsi de détecter sa circulation dans une population donnée avant que les gens ne soient malades. Mieux, cela constitue un système d'alerte précoce. «C’est ce qu'on appelle l'épidémiologie basée sur la surveillance des déchets ou Waste Based Epidemiology en Anglais», lit-on dans le document. Démarré au mois de juillet 2021, ce programme est béni par les autorités universitaires principalement par le Recteur de l'Ucad. Et, les initiateurs de préciser que ledit programme de surveillance environnementale du Cavid-19 est un outil complémentaire aux tests cliniques qui va contribuer à la prévention de la circulation du virus.



«Plusieurs études ont montré que le pic de virus dans les eaux usées précédait d'une à deux semaines le pic des malades dans les hôpitaux. C’est donc un bon moyen d'anticipation et d'ajustement des moyens de la riposte. L'épidémiologie basée sur la surveillance des déchets constitue une méthode complémentaire au test clinique, pouvant fournir une approche efficace pour prédire la propagation potentielle de l'infection. Avec la quantification de l'ARN du virus dans les eaux usées, des modèles mathématiques permettent d'estimer le nombre de personnes infectées dans une zone donnée et de déterminer la prévalence de la maladie», détaille-t-on dans le document. Ainsi, il s'agira, selon les initiateurs du programme, de prélever chaque semaine, des échantillons d'eaux usées au niveau des facultés et écoles, et réaliser des tests de présence du virus.





