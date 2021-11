Covid-19: dix pays de l'UE dans une situation «très inquiétante»

La situation de l'épidémie de Covid-19 continue de se dégrader dans l'Union européenne et est considérée comme «très inquiétante» dans dix pays et «inquiétante» dans dix autres, a indiqué vendredi l'agence européenne chargée des maladies.



Parmi les 27, la Belgique, la Pologne, les Pays-Bas, la Bulgarie, la Croatie, la République Tchèque, l'Estonie, la Grèce, la Hongrie et la Slovénie sont dans la catégorie de préoccupation la plus élevée, selon la dernière évaluation des risques du Centre européen de contrôle des maladies (ECDC) basé à Stockholm.