Covid-19 en France: 38 nouveaux départements et la Polynésie soumis à un couvre-feu

«L'heure est grave» en France a dit cet après-midi Jean Castex pour annoncer le basculement de nombreux départements en alerte maximale. «Nul n'est épargné», a-t-il poursuivi afin de permettre à chacun de comprendre le pourquoi de ces nouvelles mesures restricitives.



38 nouveaux départements devront respectés le couvre-feu, ainsi que la Polynésie, de 21h à 6h et ce, pour une durée de six semaines. Le Premier ministre français, a également prévenu que des « mesures beaucoup plus dures » seraient prises si l'épidémie n'était pas jugulée. « Il est encore temps de l'éviter mais il ne nous reste plus beaucoup de temps » , a insisté le Premier ministre laissant planer l'éventualité d'un reconfinement, alors que plusieurs pays en ont décidé ainsi face à la recrudescence du virus. En effet, la hausse des cas de contamination se poursuit en France. Hier près de 27 000 nouveaux cas ont été enregistrés en 24 heures, soit près de 6 300 de plus que la veille.



Dans ce contexte, la ville de Strasbourg dans l'est de la France a d’ailleurs renoncé à son marché de Noël traditionnel face à l'aggravation de la situation sanitaire. Elle supprime l’installation des 300 chalets habituels mais le grand sapin de la place Kléber est maintenu avec des « animations » ou des « déambulations d'artistes », a déclaré ce 22 octobre le maire de la ville.