Covid-19 et prise en charge des cas contacts et des voyageurs entrants: Moustapha Diakhaté parle d'un "choix suicidaire du Président Macky Sall"

Moustapha Diakhaté de charger Macky et son régime: "l’adaptation-capitulation est une fuite en-avant du gouvernement pour se défausser sur les populations. Une décision gravissime que les Sénégalais doivent combattre."

Selon Dr Abdoulaye Bousso, Directeur du Centre des opérations d'urgences sanitaires, la prise en charge des cas contacts et des voyageurs entrants se fera désormais à domicile. Et qu'ainsi un dispositif de suivi rapproché est mis en place pour l'accompagnement et l'assistance pendant 14 jours.Une décision que l'ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, Moustapha Diakhaté conçoit très mal. Et il a fait savoir à travers un post publié sur sa page Facebook. Selon l'ancien parlementaire, celle-ci est un choix suicidaire du Président Macky Sall. "Covid19 et le confinement self-service : un choix suicidaire du Président Macky Sall Pour les voyageurs qui rentrent au Sénégal et des cas contacts, le confinement ne doit pas être un self-service, un choix personnel mais une obligation qui incombe à l’Etat pour protéger les populations d’une contamination généralisée", a t-il soutenu.Car pour Moustapha Diakhaté, "la saturation des établissements sanitaires et le coût exorbitant des réceptifs hôteliers ne justifient pas la nouvelle stratégie suicidaire de de la prise en charge domiciliaire des cas contacts et des voyageurs qui rentrent au Sénégal."