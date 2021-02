Covid-19: l'Association nationale des assistantes sociales du Sénégal dote Dantec et Fann de gels hydro-alcoolique, masques...

1 million 855 mille de nos francs, c'est la somme déboursée par l'Association nationale des assistantes sociales du Sénégal pour doter les centres de traitement épidémiologique des services des maladies infectieuses des hôpitaux Aristide Le Dantec et Fann en gels hydro-alcoolique, masques, entre autre produits pour les besoins de la riposte contre le Covid-19. C’est ainsi que la présidente de ladite association, Ndoumbé Guèye, ainsi que ses collègues ont procédé hier à la remise de ce lot de matériels dans les deux structures sanitaires dont les directeurs respectifs ont magnifié ce geste.



Avec la pandémie du coronavirus qui sévit toujours au Sénégal, à l'instar d'autres organes ou structures qui ont apporté leur soutien au corps médical et aux personnes affectées en dons de matériels, l'Association nationale des assistantes sociales du Sénégal a apporté sa pierre à l'édifice. En effet, ce jeudi 11 février, cette entité a doté les centres de traitement épidémiologiques des services des maladies infectieuses des hôpitaux Aristide Le Dantec et Fann de matériels composés d'eau de javel, gels hydro-alcoolique, masques, entre autres, afin de contribuer à la riposte contre le coronavirus. Et à ce dessein, ladite association a déboursé une enveloppe de 1 million 855 mille F Cfa. C’est ainsi que le Directeur de l'hôpital A. Le Dantec a accueilli la présidente de l'Association nationale des assistantes sociales du Sénégal, Ndoumbé Guèye, en compagnie de ses collègues qui ont assisté à cet évènement.



A l’occasion, Ndoumbé Guèye est revenue sur l'objectif de cette dotation. « Consciente des moult défis que les structures sanitaires sont en train de relever présentement avec la pandémie qui refuse vraiment de chuter, nous avons jugé nécessaire et utile de venir en appoint à nos collègues du corps médical. Ce lot est composé de différents articles qui seront utiles aux malades et aussi au personnel », a laissé entendre la présidente.



À l'en croire, ce n'est pas la première action qu'elles posent depuis l'apparition du Covid. « Depuis l'année dernière, nous avons été à la tête d'un collectif des associations et nous avons apporté notre contribution bien avant ce jour. Parce que nous avons été dans la sensibilisation depuis mars 2020. Ceci vient en appoint à ce que nous avons déjà fait dans le cadre de la riposte contre le Covid », confie-t-elle. Avant d'ajouter : « nous ne nous en limiterons pas à ça si les moyens nous le permettent. Nous serons toujours aux côtés des malades et du personnel soignant. La prochaine étape, c'est d'essayer de voir aussi d'autres cibles qui ont vraiment besoin de notre assistance ».



Par ailleurs, le directeur de l'hôpital Aristide Le Dantec, Babacar Thiandoum, a magnifié cet acte non sans aussi remercier l'Association des assistantes sociales du Sénégal. Cependant, il a tenu à rappeler le rôle crucial qu'a joué le district sanitaire dans la lutte contre le coronavirus. « Je rappelle que l'hôpital Le Dantec, depuis le début de la pandémie, s'est lancé dans la bataille du coronavirus. Lors de la première vague, nous avions un centre de traitement des épidémies (Cte) d’une quarantaine de lits. Un Cte assez spécial, parce que recevant des malades qui ont des comorbidités, c'est-à-dire Covid plus diabète ou Covid/Hta ou Covid/cardiopathie, entre autres. Et lors de la deuxième vague, nous avons réduit notre capacité litière, mais nous avons aussi renforcé le dispositif. Donc c'est un Cte qui ne prend en charge que des cas graves et des cas qu'on doit admettre en réanimation, c'est-à-dire les cas beaucoup plus graves. Aujourd'hui, nous avons un centre qui dispose de 14 lits chauds, c'est-à-dire lits avec oxygène mural, 6 lits de sevrage, c'est-à-dire lits simples et quatre lits de réanimation fonctionnelle », a déclaré le directeur, qui n'a pas manqué de se féliciter des résultats que sa structure a faits dans cette lutte contre le Covid-19.



« Depuis le début, nous avons reçu 90 cas graves et nous en avons pratiquement sauvé plus de 70%. Nous avons un taux de mortalité relativement faible au niveau du Cte et qui tourne autour de 30%. Donc, c'est un taux partagé entre le Cte qui reçoit les malades graves mais aussi le Cte qui reçoit les cas de réanimation », a-t-il affirmé avant de préciser que l’hôpital a eu à pratiquer une césarienne sur une femme enceinte qui en plus était testée positive au coronavirus. Sur ce, dit-il, cette dernière a accouché sans pour autant que son bébé soit contaminé.



Après l'hôpital Le Dantec, les assistantes sociales ont fait un tour au Centre hospitalier universitaire de Fann, où elles ont remis au directeur Cheikh Tacko Diop un lot des mêmes produits. Selon M. Diop, ce don n'est pas symbolique, mais en réalité, c'est un don d'une importance capitale constitué de produits, d'intrants d'utilisation courante.



Tout de même, Cheikh Tacko Diop a fait savoir qu'il s'agit de choses dont on a besoin justement pour la prise en charge des patients Covid aussi bien au niveau des centres de traitement qu’au niveau de la réanimation de manière générale. « Nous leur disons présentement que ce don vient à son heure, au moment où les hôpitaux ont pas mal de difficultés. Puisque les recettes ne sont pas ce qu'elles devaient être, puisque les malades fuient de plus en plus les hôpitaux. Donc, quand l'association vient et contribue justement à la prise en charge de ces patients, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui doit être salué à sa juste valeur. C'est pour ça que nous avons donc réceptionné ces produits qui seront utilisés pour la prise en charge de ces patients-là », a magnifié le directeur qui, au nom de tout son personnel, a remercié les assistantes sociales avant de leur confier qu'il compte pérenniser cette collaboration qui existe entre eux.



« C'est pendant les difficultés qu'on sait reconnaître ses amis. Et l'hôpital Fann à un long passé de collaboration avec cette association de femmes assistantes sociales. Et cette collaboration justement continuera. Et on continuera à la perpétuer et Fann saura justement reconnaître ses amis pendant qu'il est dans des difficultés, d'ailleurs actuellement liées à la pandémie », rapporte-t-on dans Les Echos.