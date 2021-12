Covid-19: l’Unicef face à son plus grand défi depuis sa création il y a 75 ans

Le 5 décembre, l’Unicef a lancé un appel de fonds d’urgence de 9,4 milliards de dollars pour apporter une aide humanitaire à plus de 177 millions d'enfants. Depuis deux ans, l’organisation remarque de nets reculs sur les droits de l’enfant partout dans le monde à cause du Covid-19 et s’alarme. Selon son rapport « Évitons une décennie perdue », 100 millions d’enfants supplémentaires ont déjà plongé dans la pauvreté à cause des conséquences de la pandémie.



Avant la crise sanitaire, l’Unicef craignait déjà de ne pas pouvoir atteindre les Objectifs de développement durable 2030. « Avant la crise du Covid, on a été confronté à des conflits très persistants et en hausse dans certaines zones ainsi qu'au changement climatique. En plus, tout cela entraine également des migrations et des déplacés. Donc, il y a déjà une situation fragilisée pour les enfants, explique Marion Libertucci, responsable plaidoyer pour Unicef France. On était très inquiets. Et la crise Covid a été un vrai frein, voire un retour en arrière sur le droit des enfants. »