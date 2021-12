Covid-19: l’hécatombe se poursuit au Barça avec 3 nouveaux cas, Griezmann parmi les 5 joueurs infectés à l’Atlético

C'est une hécatombe. Le Barça annonce ce jeudi trois nouveaux joueurs positifs au Covid-19: Philippe Coutinho, Sergino Dest et Ez Abde. Mercredi, le club catalan communiquait sur les tests positifs d'Ousmane Dembélé, Samuel Umiti et Gavi, qui s'ajoutaient à ceux de Clément Lenglet, Daniel Alves, Jordi Alba et Alejandro Balde. Le FC Barcelone doit jouer dimanche contre Majorque.



Griezmann contaminé

La Liga voit les cas positifs se multiplier, au Real, au Barça mais aussi à l'Atlético de Madrid. Simeone, Koke, Griezmann, Herrera et João Félix ont le Covid-19, annoncent les Colchoneros. L'Atlético doit affronter le Rayo Vallecano dimanche.