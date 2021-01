Covid-19 : la Cave du Tribunal de Dakar désinfectée, 80 personnes testées négatives

Des mesures ont été prises par l’administration pénitentiaire après que 4 des 47 personnes arrêtées le week-end dernier, aux environs de Ngor-Almadies, pour violation du couvre-feu lors d’une piscine party, aient été testées positives au coronavirus. La chargée de communication de la Direction de l’Administration pénitentiaire (DAP), Marième Ba Traoré s'explique.



Les personnes testées positives au coronavirus faisant parti du groupe arrêté lors d’une Piscine Party aux Almadies, en plein couvre-feu « n’étaient pas encore placées sous mandat de dépôt », a précisé, d’entrée, la Cheffe du service communication de la Direction de l’Administration pénitentiaire (DAP).



Elle a poursuivi : « Maintenant à l'issue des mesures qui ont été prises, le procureur de la République a rendu compte aux autorités administratives et au ministère de la Santé et de l’Action sociale ».



A l’en croire, d’autres personnes étaient aussi déférées au niveau de la Cave pour non-respect du couvre-feu et pour d’autres infractions.



« On a eu à tester 82 personnes qui étaient déférées, plus du personnel pénitentiaire. Donc il y a eu 3 cas de contamination. Le reste a été mis en quarantaine. Il faut dire qu’aucun détenu n’a été admis dans les établissements pénitentiaires », a-t-elle informé.



Soulignant que « La cave a été désinfectée par le service d’hygiène selon le protocole. Un dispositif de surveillance est mis en place pour veiller à toutes éventualités ».



Marième Ba Traoré de conclure : « Le personnel pénitentiaire de la Cave a été testée négative et les mesures barrières qui s’imposent sont toujours respectées».