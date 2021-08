Covid-19: la Polynésie ferme ses écoles et durcit le confinement pour deux semaines

Les écoles, collèges et lycées vont fermer «dès lundi» en Polynésie française en raison de la flambée de Covid-19, a annoncé le président de l'archipel Edouard Fritch, dans le cadre d'un durcissement du confinement prévu pour deux semaines.



«Nous avons décidé de limiter au maximum (...) les déplacements de la population dans les zones les plus touchées» et ce pour les «deux semaines à compter de lundi», a de son côté affirmé vendredi (samedi 21 août à Paris) le Haut-commissaire Dominique Sorain, alors que le taux d'incidence atteint 2800 cas pour 100 000 habitants en Polynésie soit le plus élevé de France, indique l'AFP.