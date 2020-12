Covid-19: la RDC instaure un couvre-feu

Le gouvernement de la République démocratique du Congo a annoncé qu'un couvre-feu sera imposé de 21 heures à 5 heures après un pic dans les cas de coronavirus.



La restriction débutera vendredi.



Le ministre congolais de la communication, Jolino Makelele, a annoncé cette mesure parmi d'autres, notamment la fermeture anticipée des écoles pour les vacances de Noël, l'interdiction des cérémonies avant les enterrements et l'interdiction des rassemblements publics de plus de 10 personnes.



Ce pays d'Afrique centrale a connu une augmentation du nombre de nouveaux cas de contamination depuis le début du mois de décembre, avec une moyenne de 100 nouveaux cas par jour dans la capitale, Kinshasa, l'épicentre de la pandémie.

Le ministère de la santé a annoncé mercredi qu'un nombre record de 333 personnes avaient été testées positives la veille.



Outre le couvre-feu, les autorités ont ordonné l'application stricte des gestes barrières (port correct et obligatoire des masques, le respect de la distanciation physique, le lavage régulier des mains et la prise de température).



Le gouvernement a également interdit les marches publiques, les productions artistiques et les kermesses, ainsi que les cérémonies festives et les réunions de plus de dix personnes.



Ces mesures ont été annoncé un jour après le discours du Chef de l'Etat devant les deux chambres du Parlement,.



Devant les élus lundi, Félix Tshisekedi a invité la population congolaise à "une vigilance tous azimuts vis-à-vis de la deuxième vague de Covid-19 en RDC, en particulier à Kinshasa, où l'on enregistre actuellement plusieurs cas importés de Covid-19".





En prenant de telles dispositions, le gouvernement entend éviter la propagation de la deuxième vague de Covid-19 en République démocratique du Congo.



Plus de 14 000 personnes ont été testées positives pour le coronavirus et plus de 350 d'entre elles sont mortes dans le pays depuis le début de la pandémie.