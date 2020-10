Covid-19 : le Gouvernement français réfléchit à un reconfinement, mais plus souple

Confronté à une montée brutale de la deuxième vague de Covid-19, l'exécutif prépare activement un nouveau tour de vis des mesures de lutte contre l'épidémie, qui pourrait aller jusqu'à un reconfinement national mais plus souple qu'en mars.



Selon nos informations, l'exécutif mène donc "une réflexion nationale" afin d'appliquer les mêmes mesures à l'ensemble du territoire. L'idée serait d'appliquer les mêmes mesures partout en France, et pas seulement aux zones placées en alerte maximale en raison de leur situation sanitaire.



La question des écoles et du télétravail



Cette piste est envisagée car le Covid-19 circule très vite et qu'aucune région française n'est vraiment épargnée par la recrudescende de l'épidémie. Par ailleurs, l'Europe entière est en train de durcir ses mesures dans l'espoir d'endiguer la deuxième vague de l'épidémie.



Cet éventuel reconfinement, s'il était décidé, ne serait pas aussi strict que celui du printemps. Les services publics pourraient restés ouverts contrairement au mois de mars dernier. Les restaurants et bars, cependant, pourraient être fermés dans la journée.



Les écoles resteront-elles fermées? L'exécutif serait contre cette hypothèse afin d'éviter le décrochage scolaire et de permettre aux parents de continuer à travailler. Concernant les maternelles et le primaire, les écoles ne devraient pas fermer. Les collèges et lycées resteraient également ouverts, au moins dans un premier temps. En revanche, le tout numérique à distance sera privilégié, selon des sources concordantes, pour les universités.



En outre, en ce qui concerne le télétravail, le gouvernement souhaite le renforcer afin d'éviter au maximum les déplacements de population urbains. Quand celui-ci ne sera pas possible, le travail sur site pourra être maintenu.



