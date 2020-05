Covid-19 : le Japon lève l'état d'urgence mais appelle à la prudence

Évariste Ndayishimiye, le candidat du parti au pouvoir au Burundi, a été proclamé, lundi 25 mai, vainqueur de l'élection présidentielle par la Commission électorale nationale indépendante (Céni). Celle-ci avait jusqu'ici publié des résultats partiels qui lui accordaient une très large avance sur ses adversaires. Les chiffres définitifs seront rendus publics le 4 juin.



Le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, a été donné large vainqueur des élections présidentielle, législatives et communales, selon les résultats partiels des 119 communes du pays publiés depuis jeudi par les médias burundais.



L'opposition dénonce le pouvoir de "tricherie"



Âgé de 52 ans, le général Ndayishimiye doit ainsi succéder au président Pierre Nkurunziza. Au pouvoir depuis 2005, celui-ci avait décidé de ne pas se représenter pour un quatrième mandat, et l'avait adoubé comme son "héritier".



Le principal candidat de l'opposition, Agathon Rwasa, président du Conseil national pour la liberté (CNL), a déjà qualifié ces résultats de "fantaisistes" et accusé le pouvoir de "tricherie" et de "pure manipulation".



Selon des résultats partiels compilés par l'AFP et portant sur 105 communes, Évariste Ndayishimiye obtient la majorité absolue des voix dans 101 communes. Dans les quatre communes où il est battu, il ne fait jamais moins de 43 % des voix. Il obtient au moins 70 % des voix dans 66 communes et plus de 50 % dans 35 autres.



Maintenues malgré la pandémie de coronavirus, ces élections se sont globalement déroulées dans le calme, mais depuis mercredi, le CNL dénonce les pressions exercées sur ses assesseurs, dont certains ont été arrêtés, ainsi que des fraudes massives.