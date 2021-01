Covid-19: le Royaume-Uni dépasse les trois millions de cas et les 80.000 morts

Le Royaume-Uni a recensé samedi près de 60.000 nouveaux cas de contamination par le coronavirus, ce qui porte le nombre total des personnes testées positives depuis le début de la pandémie à plus de trois millions, sur fond de propagation d'un variant plus contagieux du virus.



Pays le plus endeuillé d'Europe par le Covid-19, le Royaume-Uni a aussi enregistré 1.035 morts supplémentaires de la maladie en 24 heures, portant le bilan total à 80.868 décès dans les 28 jours suivant un test positif, selon le ministère de la Santé.