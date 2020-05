Covid-19 : le Sénégal vient d'enregistrer son 12e décés, un homme âgé de 37 ans

Le Sénégal a enregistré son 12e décès lié au covid-19 mari tard dans la nuit, vers 23h55, a annoncé le ministère de la Santé et de l'Action sociale, dans un communiqué. Il informe que c'est un jeune homme âgé de 37 ans et est décédé à l'hôpital Principal de Dakar. Le défunt habitait à Rebeuss, une localité située au cœur de la capitale sénégalaise.



Pour la première fois, depuis le début de la pandémie au Sénégal, un jeune de moins de 50 ans y perd la vie. Tous les autres défunts liés au covid-19, étaient âgés de plus d'une soixantaine d'années.