Covid-19: le confinement coûte à l’Afrique 65,7 milliards de dollars par mois

Selon la Commission Économique pour l’Afrique (CEA), le confinement coûte à l’Afrique 2,5 % de son PIB, soit l’équivalent de 65,7 milliards de dollars par mois. Les compagnies privées approchées par les auteurs du rapport disent travailler à seulement 43% de leur potentiel.



Ces estimations ne prennent pas en compte le choc de la baisse des exportations de matières premières, la baisse des cours des commodities et la chute des investissements, précise la CEA qui propose 7 stratégies de sortie de confinement dans un nouveau rapport parvenu à Financial Afrik le 12 mai 2020. En tout, 42 pays africains ont mis en place un confinement total ou partiel pour freiner la propagation de la pandémie du covid-19. Les stratégies de sortie proposées par la CEA vont de l’augmentation massive des tests, aux certificats d’immunité obligatoires en passant par un deconfinement graduel ou encore la poursuite du confinement jusqu’à l’obtention d’un vaccin et de remèdes. En attendant, le nombre de personnes infectées sur le continent progresse à un rythme de 30% par semaine, augmentant la pression sur les décideurs politiques.



financialafrik.com