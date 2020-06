Covid-19 : le nombre mondial de cas a dépassé la barre des 10 millions

Le Covid-19 a fait plus de 495 000 morts dans le monde, pour près de 10 millions de cas avérés, selon un décompte réalisé dimanche 28 juin par Reuters. D'après l'Organisation mondiale de la santé (OMS), ce chiffre de 10 millions représente environ le double de cas graves de grippe enregistrés chaque année dans le monde. À ce stade, poursuit l'OMS, l'épidémie de Covid-19 a tué autant que la grippe le fait en un an.



La barre symbolique de 10 millions de cas est franchie à un moment où bon nombre de pays, notamment en Europe, poursuivent leur sortie progressive des mesures de confinement prises entre mars et mai pour endiguer le virus.



Mais, dans l'attente de la mise au point d'un éventuel vaccin, des mesures de distanciation sociale et de prudence sanitaire continuent d'être encouragées dans ces pays qui ont été les plus durement touchés par la maladie.



Et ce d'autant plus que certains pays font état de nouveaux foyers d'infection, entraînant, par exemple en Allemagne, des mesures de "reconfinement" localisées afin de ne pas subir une deuxième vague, considérée comme probable par nombre d'experts scientifiques, de plus grande ampleur.



Le Brésil recense plus de 1 000 décès en 24 heures



Avec plus de 2,5 millions de cas et plus de 125 000 décès provoqués par le Covid-19, les États-Unis sont de loin les plus touchés par la maladie, représentant à eux seuls un quart du total dans les deux décomptes alors que le pays, avec quelque 331 millions d'habitants, compte pour un peu plus de 4 % de la population mondiale.





Bien que l'épidémie semblait maîtrisée en mai, elle est vivement repartie, touchant surtout des États du Sud et de l'Ouest. Vendredi, les États-Unis ont fait état de 45 242 nouveaux cas confirmés, soit la hausse quotidienne la plus élevée depuis le début de la maladie.



L'Amérique du Nord, l'Amérique latine et l'Europe représentent chacune environ 25 % des cas tandis que l'Asie pèse à hauteur de 11 % et le Moyen-Orient à hauteur de 9 %.



Outre à nouveau les États-Unis, elle fait maintenant rage au Brésil, qui a fait état de 1 109 morts au cours des 24 dernières heures, ce qui porte le nombre total de décès liés au virus à 57 070, a rapporté le ministère de la Santé samedi.



Le nombre de cas confirmés de coronavirus a augmenté de 38 693, soit plus de 8 000 de moins que le jour précédent, pour un total de 1 313 667 cas, a ajouté le ministère.