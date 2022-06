Covid-19 : légère hausse avec 8 nouvelles contaminations annoncées ce vendredi

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a annoncé ce vendredi huit (8) nouvelles contaminations liées à la maladie du coronavirus, sur les 848 tests réalisés, soit un taux de positivité de 0,94%.



Il s’agit d’un cas importé enregistré au niveau de l'AIBD et de 7 autres cas issus de la transmission communautaire dans la région de Dakar.



Le bulletin quotidien du ministre indique, par ailleurs, la guérison de 8 patients qui étaient suivis par les services sanitaires. Aucun cas de décès n'a été enregistré au cours des 24 heures, selon la même source.



A ce jour, 86 126 cas ont été déclarés positifs dont 84 147 guéris, 1 966 décédés, et donc 12 sous traitement



Le nombre total de personnes vaccinées est de 1 481 568.