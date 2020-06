Covid-19 : les agents de santé communautaire de Ziguinchor étalent leur misère

Les agents de santé communautaire du département de Ziguinchor, dans le sud du Sénégal, informent qu’ils sont dans le désarroi total. Ils s’indignent contre les indemnités de motivations qu’ils reçoivent depuis l’avènement de la pandémie du coronavirus.



Selon ces agents de santé, c’est de la misère qu’ils reçoivent à place, à cause du faible taux de fréquentation des structures sanitaires du pays depuis l’installation de la maladie.



Le Syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale (Sutsas) section Ziguinchor est d’avis que ces agents méritent le soutien des autorités municipales c’est-à-dire des collectivités locales qui font rien pour leur venir en aide.



Ces blouses blanches qui disent être oubliés par le fond Force Covid-19 et par le ministère de la Santé et de l’Action, n’arrivent plus à joindre les deux bouts, a rapporté Sud Fm.



Le Sutsas invite à cet effet, le ministre de la Santé et les autorités de la localité à apporter leur soutien à ces responsables et chefs de famille qui, malgré leur situation précaire, continuent de mener leur travail.