Covid-19 : testé négatif, Aly Ngouille Ndiaye sort de sa quatorzaine

En quatorzaine après l'infection au coronavirus d'un des membres de son cabinet, le ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye est sorti de son isolement samedi. Il a été testé négatif. C'est lui-même qui a fait l'annonce via sa page Facebook tout. A l'occasion, il a remercié tous les Sénégalais pour leurs prières et soutiens.



"Après avoir décidé de me mettre en quatorzaine conformément au protocole sanitaire, je suis heureux de vous annoncer qu'à son terme ce samedi, j’ai effectué un test au Covid19 qui est revenu négatif. Je remercie tous les sénégalais et sénégalaises pour leurs prières et soutiens", a-t-il écrit.



Le ministre tient à préciser qu': "être négatif n’est pas synonyme d’immunité". Anisi, il invite tout le monde à respecter les mesures barrières. "Je vous invite tous à observer les mesures barrières pour que nous combattions la pandémie", a-t-il lancé.



Avant de formuler des prières à l'encontre de son assistant le Major Moussa Diop, décédé mercredi dernier, quelques heures après l'annonce du décès de son père. "Mes pensées et prières pour mon Assistant le Major Moussa Diop rappelé à Dieu, qu'Allah le Tout Puissant l'accueille au Paradis ainsi que tous les disparus. Je prie également pour un prompt rétablissement de tous mes collaborateurs, ainsi que tous les malades. Que Dieu nous préserve", a-t-il conclu.