Covid-19Sn: 2 nouvelles contaminations et 2 patients guéris rapportés ce mardi

Deux (02) nouvelles contaminations à la Covid-19 ont été constatées ce mardi 31 mai, par les services du ministère de la Santé et de l’action sociale, sur un échantillon de 826 tests positifs soit un taux de positivité de 0,24%.



Les nouveaux cas sont tous issus de la transmission communautaire dont 01 répertorié dans la région de Dakar et 01 dans une autre région.



Le bulletin quotidien du ministère de la Santé et de l'Action sociale sur l'évolution de la pandémie annonce que 02 patients suivis contrôlés négatifs et déclarés guéris. Et qu'aucun cas grave n'a été pris en charge dans les services de réanimation.



Aucun cas de décès n'a été enregistré au cours de dernières 24heures.



A ce jour, 86 111 cas ont été déclarés positifs dom 84 129 guéris, 1966 décédés, et dont 15 sous traitement.



Le nombre total de personnes qui ont reçu au moins une dose de vaccin est de 1 479 922.