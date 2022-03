Covid-19Sn : aucun décès et 10 nouveaux cas rapportés ce dimanche

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a annoncé ce dimanche 06 mars, 10 nouveaux cas positifs au coronavirus, sur 1090 Tests effectués. Soit un taux de positivité de 0,52%.



Il s'agit de 00 Cas contact et de 10 Cas issus de la transmission communautaire dont 08 dans la région de Dakar et 02 dans le département de Mbour.



14 Patients ont été contrôlés négatifs et déclarés Guéris.



Aucun décès n’a été enregistré dans la journée de samedi. Toutefois, 03 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation.



A ce jour, 85.757 cas ont été déclarés positifs dont 83.757 guéris, 1961 décès et donc 76 sous traitement.



Le ministère de la Santé informe par ailleurs que depuis le début de la campagne de vaccination (février 2021), il y a 1 450 897personnes qui ont reçu au moins une dose de vaccin anti Covid-19.