Covid-19sn: 15 nouveaux cas communautaires rapportés ce mardi

Au total, 15 nouvelles contaminations ont été rapportées durant les dernières 24 heures par le ministère de Santé et de l'Action Sociale sur 411 tests réalisés, soit un taux de positivité de 3.64%.



Ces nouveaux cas sont tous issus de la transmission communautaire dont 13 dans le département de Dakar, 01 dans le département de Guédiawaye et 01 dans le département de Keur Massar.



Le bulletin quotidien du MSAS consacré à l’évolution de l’épidémie dans le pays ajoute que 16 patients suivis contrôlés négatifs et déclares guéris. La même source de souligner qu' aucun cas de décès n'a été hier ce lundi 11 juillet 2022.



A ce jour, 86541 cas ont été désirés positifs do 84494 guéris, 1968 décédés, et donc 78 sous traitement. Le nombre total de personnes variées est de 1493 290.