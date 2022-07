Covid -19sn: 47 nouveaux cas dont 43 communautaires rapportés ce samedi

Au total, 47 nouveaux cas liés à la maladie du coronavirus ont été rapportés ce samedi par le ministère de la Santé et de l'Action sociale sur 1018 tests réalisés, soit un taux de positivité de 4,61%.



Les nouvelles infections sont réparties comme suit : 04 cas importés enregistrés au niveau de l'AIRD et 43 cas sont issus de la transmission communautaire.



Le bulletin quotidien du MSAS consacré à l'épidémie de coronavirus indique que 56 patients suivis contrôlés négatifs et déclarés guéris. Aucun cas de décès n'a été enregistré ce Vendredi 29 juillet 2022:



A ce jour, 87342 cas ont été déclarés positifs dont 85077 guéris, 1968 décédés, et donc 296 sous traitement.





Le nombre total de personnes vaccinées est de 1 501 077.