Covid en Chine: Shanghai confinée en deux temps face à la résurgence épidémique

À plusieurs reprises depuis le début de la résurgence épidémique, la municipalité de Shanghai a promis d’éviter une mise sous cloche totale de la ville, c’est donc un verrouillage en deux phases qui s’applique à la capitale économique chinoise. À compter de ce lundi, les bus, les métros, les taxis et les ferries ne peuvent plus traverser la rivière Huangpu qui marque la ligne de démarcation de ce confinement nouvelle manière. Pendant ces quatre prochains jours, les près de 6 millions d’habitants de Pudong, la rive est -dont les districts de Hongming, de Jinshan, et de Fengxian, et une partie des districticts de Songjiang and Minhang- resteront confinés dans leur quartier. Puis le 1er avril, ce sera au tour de Puxi, la rive ouest pour 3 jours. Les 25 millions de Shanghaiens ont déjà été pour la plupart testés ces dernières semaines. Visiblement, ces tests et confinement localisés par résidences, déjà appliqués à Shenzhen, Shenyang et d’autres mégalopoles en Chine, ne suffisent pas à contenir la propagation d’Omicron.



Cette nouvelle campagne de dépistage massive doit permettre de repérer les cas positifs et de les isoler dans des lieux comme le centre d’exposition universelle de Shanghai reconverti en immense centre de quarantaine collective. Des boxes blancs numérotés en violets et des lits de camps attendent les patients, pour la plupart asymptomatiques, comme le montre de récit sur Twitter de deux Britanniques, premiers résidents étrangers positifs qui tiennent un journal de leur isolement sur Twitter.



Pour l’instant, les chiffres des contaminations sont loin de ceux rapportés dans d’autres pays, notamment en Europe. Dimanche, Shanghai a signalé près de 11 500 infections Covid-19 depuis la reprise épidémique début mars, c’est un record pour la Chine depuis 2020.