Covid : opération de dépistage vis tests antigéniques dans les lycées d'île-de-France

Le dépistage, une solution pour identifier les personnes atteintes de la Covid-19 et éradiquer la maladie... L'ARS, l'AP-HP et la région académique d'Île-de-France ont annoncé dans un communiqué, ce vendredi 20 novembre, mettre en place une campagne massive de dépistage dès lundi 23 novembre dans plusieurs lycées de la région. Sont concernés le personnel des établissements, ainsi que certains élèves volontaires. "Ces opérations pilotes débuteront le lundi 23 novembre et se dérouleront sur plusieurs semaines dans une trentaine de lycées répartis sur l'ensemble de la région Île-de-France", précise par ailleurs ce communiqué.



Et de poursuivre en expliquant que les lycées "font partie des lieux prioritaires de déploiement des tests afin de garantir l'effectivité du droit à l'instruction tout en offrant le plus haut niveau de protection aux élèves, aux professeurs et à l'ensemble des personnels". Une campagne de dépistage qui doit également permettre "dans ces établissements d'identifier rapidement les personnes porteuses du virus et de rompre les chaînes de contamination, afin de mieux protéger les jeunes, leurs familles et l'ensemble de la communauté éducative. Un déploiement à plus grande échelle est prévu", conclut le communiqué. Celle-ci se déroulera par prélèvements nasopharyngés, les fameux "tests antigéniques" déployés dans tout le pays depuis quelques semaines.