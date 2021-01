Covid_19: "26 hygiénistes de l'hôpital Dalal Diam de Guédiawaye sont restés 4 mois sans salaire"

Vingt six (26) hygiénistes de l'hôpital Dalal Diam de Guédiawaye sont restés 4 mois sans salaire, selon l'activiste Guy Marius Sagna qui rappelle l'Etat et le ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr à l'ordre.



"Depuis septembre 2020, nos 26 compatriotes hygiénistes travaillant à l'hôpital Dalal Jam de Guèdiawaye n'ont pas été payés. Pire, le ministère de la santé leur avait dit qu'il leur paierait au moins 350.000 FCFA par mois. Ce qu'ils ont perçu les mois de mars, avril et mai cumulé n'a pas atteint 90.000 FCFA. Alors qu'ils devaient recevoir 1.050.000 FCFA. De juin à août ils ont été payés 150.000 FCFA par mois au lieu de 350.000 FCFA par mois. Depuis le mois de septembre ils n'ont rien reçu", renseigne l'activiste dans une note parvenue à PressAfrik.



Poursuivant, Guy Marius Sagna souligne que "les travailleurs qui sont dans les sites de confinement devaient être payés 5.000 FCFA par jour par le ministère. Au lieu de 450.000 FCFA ils ont reçu 50.000 FCFA à la veille de la Korité et 50.000 FCFA à la veille de la Tabaski".



Où est passé le fonds covid-19 ? S'interroge Guy Marius Sagna. Avant de souligner que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de grève, de marche à la Croix-Rouge que l'État qu'il qualifie "néocolonial" du Sénégal "doit en profiter pour les opprimer".



Par ailleurs, il demande au ministre de la Santé et au président de la République de régler dans les meilleurs délais ces problèmes. De même que les syndicats et les centrales syndicales qui selon lui ne peuvent se taire face à cette situation.



Concluant que "nos soldats de la santé qui se battent à mains nues contre le coronavirus ne sont pas payés. Devons-nous être étonnés que les cas augmentent? Et si le virus se vengeait? "