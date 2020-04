Covid_19 - 56 lits de réanimation disponibles à Dakar (Directeur du Samu)

La capitale sénégalaise (Dakar), l’une des régions des plus touchées par cette pandémie de coronavirus au Sénégal, abrite 56 lits de réanimation et 40 lits sont en cours de disposition. C’est ce qu’a annoncé le Professeur Mamadou Diarra Bèye, Directeur du Samu national qui a informé, lors du point de ce jeudi, que des respirateurs seront disponibles



« D’emblée, 56 lits ont été préparés et dégagés pour répondre à cette riposte. Et ces lits sont répartis à Dakar dans différents hôpitaux, d’abord au niveau de l’hôpital Fann où on a le centre QMO où on a pris en charge nos deux patients dont les cas se sont aggravés mais également il y a le Service de la réanimation de la chirurgie cardiovasculaire, il y a également le service de réanimation qui a été remis à neuf, il y a l’hôpital Daalal Diam qui est en train de mettre au norme et de finaliser son service de réanimation » , a expliqué le Pr Mamadou Diarra Bèye.



À l'en croire, un certain nombre de lits ont été aussi aménagés à l’hôpital d’enfants de Diamniadio qui accueille des patients de Covi-19.



Pr Bèye de rassurer qu’en dehors de ces 56 lits, 40 autres sont en cours de mise en disposition au niveau des autres hôpitaux notamment l’hôpital Aristide Le Dantec, qui a déjà mis en place un certain nombre de lits dans un centre dédié, l’hôpital général de Grand Yoff, et celui de Pikine.



S'agissant de la question du nombre de respirateurs que dispose le Sénégal pour la prise en charge des cas grave, Pr Bèye précise que « Même si le coronavirus a un trophisme ( Processus de nutrition des tissus) sur l'appareil respiratoire, la défaillance respiratoire dans l'aggravation est la première chose à constater. Mais ce n'est pas réellement le respirateur. Tous les malades n'ont pas besoin de respirateur. C'est une phase de prise en charge qui est assez longue » , a-t-il souligné.