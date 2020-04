Covid_19 - Le Sénégal dépasse la barre des 300 malades... Yeumbeul enregistre 6 nouveaux cas

Le Sénégal a dépassé ce mercredi, la barre des 300 cas confirmés de Covid-19. Au total, 314 cas ont été testés positifs dont 190 guéris depuis le 02 mars dernier, 2 sont décédés, 1 a été évacué et 121 sous-traitements.



Selon les dernières informations, la région de Louga a enregistré ce jour, 1 nouveau cas de Covid-19. Par conséquent, le nombre de malades dans cette zone située dans le nord-ouest du Sénégal, passe à 28, tous des contacts avec le premier cas issu de la contamination communautaire.



Même chose à Goudiry, une localité du Sénégal oriental située entre Tambacounda et Kidira, qui a aussi enregistré un nouveau cas ce mercredi. Ce qui porte le nombre à neuf (9) patients actuellement sous traitement.



Cependant Yeumbeul a eu 6 nouveaux cas parmi les 15 confirmés ce mercredi. Cette localité de la banlieue dakaroise compte désormais 13 cas positifs de Covid-19. Aucun nouveau cas n'a été noté à Touba.



Pour rappel, sur les 227 tests réalisés, 15 positifs sont revenus positifs, 14 cas contacts suivis et un cas issu de la transmission communautaire. Il y a eu 7 patients déclarés guéris.