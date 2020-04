Covid19- Macky Sall a pris part à une réunion par visioconférence des chefs d’Etat et de gouvernement de pays membres de l’UA

A l’invitation de Cyril Ramaphosa, Président de la République d’Afrique du Sud et Président en exercice de l’Union Africaine, le Président Macky Sall a pris part, cet après midi, par visioconférence, à une réunion restreinte de Chefs d’Etat et de Gouvernement de pays membres de l’Organisation continentale.



Selon un communiqué de la présidence sénégalaise, le Directeur général de l’OMS et le Président de la Commission de l’Union Africaine ont également pris part à la rencontre.



L’objet de la réunion était de faire le point sur l’impact de la pandémie du COVID-19 dans tous ses aspects, et de définir une position africaine commune pour la riposte à la pandémie, tant à l’échelle continentale qu’en rapport avec les partenaires bilatéraux et multilatéraux.



Dans son intervention, le Président Sall a notamment fait une analyse approfondie de la pandémie du COVID-19, ses conséquences sanitaires, économiques et sociales ainsi que les efforts internes de lutte contre la maladie.



Il a, en particulier, fait des propositions allant dans le sens de l’annulation de la dette publique de l’africaine et du réaménagement de sa dette privée selon des mécanismes à convenir avec les partenaires, en appui aux efforts considérables déjà déployés par les pays africains.



Ces propositions ont été favorablement accueillies et seront reflétées dans la Déclaration portant position africaine commune sur l’impact de la pandémie du COVID-19 et les mesures de riposte.